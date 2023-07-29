Под Уфой пьяный водитель Skoda Octavia сбил велосипедиста и вылетел в кювет

фото: ГИБДД Уфы

Вчера, 28 июля, под Уфой водитель легковушки сбил велосипедиста и вылетел в кювет. Об этом сообщила городская ГИБДД.

Автоавария случилась в шестом часу вечера. Следя по дороге от Бирского тракта в сторону села Старые Турбасы, 55-летний мужчина за рулем Skoda Octavia наехал на велосипедиста, который ехал навстречу, после чего машина опрокинулась в кювет. В инциденте пострадали три человека: водитель, его пассажир того же возраста и 37-летний велосипедист.

фото: ГИБДД Уфы

В ходе проверки дорожные полицейские выяснили, что автомобилист был пьяным. Освидетельствование показало у него 0,774 мг спиртного на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составили административный материал. По факту ДТП проводится расследование.

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