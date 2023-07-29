Жителям Башкирии пригрозили штрафами до 250 тыс. рублей за мойку автомобилей

Башкирская природоохранная прокуратура напомнила о штрафах до 250 тыс. рублей за мойку автомобилей во дворе: это наносит вред окружающей среде и доставляет дискомфорт соседям Фото: Евгения ГУСЕВА

Башкирская природоохранная прокуратура напомнила о штрафах до 250 тыс. рублей за мойку автомобилей во дворах многоквартирных домов: это наносит вред окружающей среде и доставляет дискомфорт соседям. Об этом говорится в заявлении ведомства.

– Смывая с кузова автомобиля грязь, копоть, реагенты, дорожную пыль и другие вещества, токсичные для окружающей среды, автомобилисты могут нанести вред человеку, домашним животным и растениям, – отметили в правоохранительном органе.

Кроме того, в моющих, чистящих и полирующих средствах, а также вода от мойки деталей автомобиля, загрязненная нефтепродуктами, являются отходами. Их сброс на почву запрещен федеральным законом.

За мойку машин в неположенном месте можно нарваться на штрафы по одной из двух административных статей:

– о несоблюдении экологических требований (штрафы для граждан – 10-20 тыс. рублей, для должностных лиц – 10-30 тыс., для индивидуальных предпринимателей – 30-50 тыс., а для юрлиц – 100-250 тыс.);

– о загрязнении транспортом территории общего пользования: (500-1 тыс. рублей для граждан, 4-7 тыс. для должностных лиц и 20-25 для юрлиц).

Башкирская природоохранная прокуратура призвала жителей и соблюдать ограничения, связанные с мойкой машин во дворе, и при обнаружении таких фактов обращаться в Минэкологии и Роспотребнадзор республики.