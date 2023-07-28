В Уфе врачи провели операцию ребенку с болезнью Гиршпрунга

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе врачи Республиканской детской клинической больницы провели операцию ребенку с болезнью Гиршпрунга. Об этом рассказала пресс-служба медицинского учреждения.

У ребенка были проблемы с кишечником, и, по словам мамы малыша, им с сыном пришлось «жить с клизмами». Однако врачи в роддоме и хирурги не могли поставить точного диагноза мальчику.

Все изменилось, когда на 14 день маму с малышом перевели в РДКБ. Заведующий отделением хирургии новорожденных и детей раннего возраста Артем Неудачин провел обследование и смог определить, что происходит с мальчиком.

– Сказал вернуться через месяц. 17 января сыночка прооперировали. У него все хорошо. И это благодаря только Артему Евгеньевичу. Нам сам Аллах послал такого специалиста с «золотыми» руками, – сказала женщина.

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