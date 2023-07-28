«Мы бессильны перед этими извергами»: толпа дебоширов жестоко избила уфимку

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе компания молодых людей избила женщину. Об этом рассказала местная жительница в социальных сетях.

Происшествие случилось вечером в минувшую среду, 26 июля, на улице Губайдуллина. По словам очевидцев, группа молодых людей распивала возле жилых домов алкоголь и громко слушала музыку. К ним вышла женщина, она попросила их вести себя потише, после чего злоумышленники несколько раз ударили ее по голове. В это время мимо проходили подростки, которые вызвали скорую и полицию. Пострадавшую, как утверждают очевидцы, с разбитой головой увезли в медучреждение.

– Я смотрела из окна и плакала, насколько мы бессильны перед этими извергами. Эта компания постоянно бухает и дебоширит. Все выходные мы слушаем их пьяные крики, – рассказала местная жительница.

Полиция, как поведали «КП-Уфа» в пресс-службе МВД Башкирии, выдала пострадавшей направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители в настоящее время приводят проверку по факту инцидента. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и опрашивают очевидцев.

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