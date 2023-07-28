«Задействовано 24 человека и 8 единиц техники»: в Уфе вспыхнуло двухэтажное здание

Фото: vk.com/olegkotovleninskyufa

Сегодня днем, 28 июля, в Ленинском районе Уфы загорелось двухэтажное расселенное здание. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

ЧП случилось на улице Рычкова. На место были направлены силы и средства МЧС и муниципальной пожарной охраны. Пожар случился на чердаке барака. В тушении задействовано 24 человека и восемь единиц техники. Специалисты предприняли меры для недопущения распространения огня на соседние здания.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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