В Уфе нетрезвый 21-летний водитель устроил ДТП: пострадал подросток

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, авария случилась по вине 21-летнего уфимца, который сел за руль «ВАЗ-2107» пьяным.

Молодой человек ехал по Шолохова, не справился с управлением и врезался в попутную «Дэу Джентра», которую пытался обогнать. От удара отечественную легковушку закрутило и выкинуло в ограждение.

В аварии пострадала 16-летняя пассажирка «ВАЗ-2107». Она была доставлена в больницу с различными травмами и ушибами, однако госпитализация ей не потребовалась.

- Установлено, что молодой человек сел за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование показало у него 0,216 мг/л на литр выдыхаемого воздуха. Автомашина не была зарегистрирована в установленном порядке, - рассказали в ГИБДД.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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