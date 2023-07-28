Мальчик Эльвира и девочка Санам: как жители Башкирии называли детей в 2023 году

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, как жители Башкирии называли своих детей в 2023 году. Актуальные данные появились в реестре ЗАГСа.

Первое место по популярности заняло женское имя Амели и мужское Амир. Так, по состоянию на 27 июля, в республике появился 491 Амир, 44 из которых за минувшую неделю. Амелий же родилось с 16 по 27 июля еще 29.

А вот имена Динарис, Сайфуллох, Юлиан, Абудлбори и Саваш у мальчиков и Анара, Умми, Раделя, Дэрийа, а также Залия у девочек за минувшую неделю встречались реже всего.

Редкими женскими именами за первые семь месяцев стали Раделя, Санам, Рейана, Велислава, Софи. Самыми редкими мужскими именами стали Абдульдкарим, Аллан, Бао Лонг, Али-Хусейн и Ильтуган, а также Эльвира.

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