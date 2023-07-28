Смертельная авария на трассе в Башкирии унесла жизнь 28-летнего водителя «ВАЗ»

Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

В Туймазинском районе Башкирии трагически оборвалась жизнь молодого мужчины. Он погиб в жуткой аварии на трассе М-5.

Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, на 1290 км лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2115» под управлением 28-летнего мужчины и грузовик «Вольво», за рулем которого был 40-летний житель Самарской области.

В результате аварии молодой водитель отечественной легковушки погиб на месте до приезда скорой.

По факту произошедшего начато разбирательство. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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