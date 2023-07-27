29 и 30 июля в Уфе пройдут сельскохозярмарки

Фото: Евгения ГУСЕВА

29 и 30 июля в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Торговые точки будут организованы на площади перед Дворцом Спорта. И в субботу, и в воскресенье они будут работать с 09:00 до 16:00.

Жители и гости столицы Башкирии смогут купить на грядущих ярмарках продукты, мед, овощи напрямую от республиканских производителей.

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