Замглавы Минздрава России назвал Уфу лидером по цифровизации здравоохранения

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

Заместитель главы Минздрава России Павел Пугачев назвал Уфу лидером по цифровизации в области здравоохранения. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Замглавы Минздрава РФ во время стратегической сессии «Цифровая трансформация здравоохранения», организованной в рамках форума «Умный город – умная страна», обозначил Башкирию как регион, где непрерывно внедряются новые технологии телемедицины и искусственного интеллекта.

В ходе сессии Айрат Рахматуллин поведал коллегам из других регионах о цифровых фельдшеро-акушерских пунктах, где специалист может дистанционно выписать больничный и провести первый этап диспансеризации.

– Для нас развитие медицины на селе – одна из приоритетных задач, так как в сельской местности проживает почти 40% населения республики, – заявил глава Минздрава Башкирии.

Сейчас медики республики, по словам Рахматуллина, разрабатывают информационные системы для диагностики с применением искусственного интеллекта, создают системы непрерывного мониторинга состояния пациентов и внедряют системы поддержки принятия врачебных решений.

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