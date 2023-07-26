Фото: glavarb.ru

Сегодня, 26 июля, в Уфе Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с президентом Академии наук Татарстана Рифкатом Миннихановым. Об этом рассказала пресс-служба руководителя региона.

Минниханов приехал в столицу Башкирии для участия в IV Международном форуме по развитию и трансформации городов. На встрече были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в научно-образовательной сфере, а также совместной работы по ряду проектов.

По словам Хабирова, академии наук двух республик тесно взаимодействуют друг с другом и работают над схожими исследованиями и разработками.

– Наши научные круги, предприятия и организации всегда работали в контакте друг с другом. Мы вместе решали многие вопросы, в том числе в области истории, языка и культуры, исследовательской деятельности. Выстраивали кооперационные связи для внедрения новых технологий, – отметил Рифкат Минниханов.

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