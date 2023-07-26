В Башкирии начался ремонт «фонящей» дороги Стерлитамак-Раевский

Фото: Минтранс Башкирии

В Альшеевском районе Башкирии начался ремонт дороги Стерлитамак-Раевский. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Три участка трассы общей протяженностью 16 километров вошли перечень «фонящих», поскольку на состояние часто жаловались местные жители. До конца текущего года рабочие заменят покрытие на участках ориентировочно между населенными пунктами Уразметово и Тавричанка, Кипчак-Аскарово и Красный Клин, от Красного Клина в сторону Тавричанки. Планируется обустройство выравнивающего слоя покрытия, укрепление обочины и нанесение горизонтальной разметки.

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