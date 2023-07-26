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НовостиОбщество26 июля 2023 4:31

Нуждается в медицинской помощи: в Башкирии бесследно пропал 24-летний Роберт Муниров

В Башкирии без вести пропал нуждающийся в медпомощи 24-летний Роберт Муниров
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
фото: "Лиза Алерт"

фото: "Лиза Алерт"

В Башкирии объявили поиски 24-летнего Роберта Мунирова из деревни Старокочкильдино Аскинского района. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в соцсетях.

По информации добровольцев, сельчанин, нуждающийся в медицинской помощи, ушел из дома и не вернулся. С 22 июля о судьбе Роберта Мунирова ничего неизвестно. В день пропажи на молодом человеке была желтая футболка, черные спортивные брюки, резиновые сапоги и кепка.

Приметы: рост 176 см, телосложение среднее, волосы темные, зелено-карие глаза. Волонтеры просят сообщать любую информацию, которая поможет установить местонахождение пропавшего, по телефонам 89870997092 или 112.