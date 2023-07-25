«Личный брокер» лишил пенсионерку из Уфы 9 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

66-летняя жительница Уфы лишилась девяти миллионов рублей из-за мошенника. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Пенсионерке позвонил незнакомец, который представился менеджером инвестиционной компании и рассказал о способах и схемах получения прибыли. Мужчина убедил женщину вложить деньги в «перспективные инвестиции», чтобы затем получить значительные дивиденды.

В течение месяца уфимка «вложила» восемь миллионов рублей кредитов и 1,2 миллиона, занятых у знакомых. Однако вывести «прибыль» у горожанки не вышло. Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием».

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