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НовостиОбщество25 июля 2023 12:24

Путин подписал разработанный парламентом Башкирии закон

Путин подписал закон парламента Башкирии о повышения предельного возраста госслужащих
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал разработанный парламентом Башкирии закон о предельном возрасте государственных служащих. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.

Закон меняет максимально допустимый возраст определенной категории госслужащих в законодательных органах субъектов России. Речь идет о продлении срока службы некоторым руководителям главной группы должностей с 65 до 70 лет.

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, закон направлен на сохранение на госслужбе «высококвалифицированных работников» аппаратов региональных парламентов.

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