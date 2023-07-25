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НовостиОбщество25 июля 2023 10:00

В Башкирии отец с 14-летним сыном застряли на горе

Спасатели республиканского госкомитета по ЧС нашли семью
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: госкомитет РБ по ЧС

Фото: госкомитет РБ по ЧС

В Ишимбайском районе Башкирии спасатели помогли застрявшим на горе отцу и его 14-летнему сыну. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского госкомитета по ЧС.

По информации ведомства, семья взобралась на Торатау, но обратно уже спуститься не смогли. Тогда жители Башкирии позвонили в службу спасения и попросили помощи.

- Сотрудники республиканского госкомитета по ЧС нашли семью и помогли спуститься вниз, - заключили в ведомстве.

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