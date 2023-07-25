Пенсионер из Башкирии разбился насмерть за рулем авто

фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии произошло очередное смертельное ДТП. По сообщению пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, авария была зарегистрирована на 1 км автодороги Абдуллино-Комсомольский в Караидельском районе.

По предварительной версии, 71-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в дерево. От травм пенсионер погиб на месте ДТП.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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