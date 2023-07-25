Убившего и расчленившего сожительницу жителя Башкирии приговорили к 12 годам колонии

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителю Башкирии, убившего и расчленившего свою сожительницу, огласили приговор. Мужчина зверски расправился с женщиной в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, шесть лет назад между осужденным и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой он толкнул ее о кирпичную стену, а затем, взяв топор, обухом забил ее до смерти. Желая скрыть следы зверского преступления, он расчленил тело несчастной и вывез останки на территории Кугарчинского и Мелеузовского районов.

Страшная тайна была раскрыта в 2022 году, когда мужчина, будучи пьяным, во всем сознался своей бывшей жене.

Во время расследования и суда свою вину сельчанин не признал.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — заключили в ведомстве.

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