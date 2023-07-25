Пропавшая в Башкирии 14-летняя школьница найдена живой

В Башкирии завершились поиски 14-летней девочки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии прекратили поиски 14-летней девочки из Иглино. Подросток ушла из дома в воскресенье, 23 июля, и не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и полиции.

Как рассказали добровольцы ДПСО «БаРС» (БашРегионСпас) в своей официальной группе, школьницу нашли живой. Известно, что ее жизни ничего не угрожает.

Традиционно волонтеры не раскрывают мотивы и причины ухода ребенка из дома.

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