Сотрудников психоневрологического интерната в Башкирии подозревают в мошенничестве

Двое сотрудников психиатрического интерната из Башкирии попались на мошенничестве Фото: Даниил ОПАРИН

В Башкирии бывших сотрудников Верхнетроицкого психоневрологического интерната подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Туймазинской межрайонной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, прокурорская проверка показала, что бухгалтер учреждения с октября 2020 года по август 2021 года незаконно перечисляла себе на карту деньги сверх зарплаты. Также сотрудники надзорного органа выяснили, что специалист по кадрам подготовил приказы о премировании и совмещении должностей, не имея на то прав. В результате, работники интерната незаконно получили свыше 430 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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