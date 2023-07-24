В Уфе ветераны СВО приступили к обучению операторов БПЛА

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Башкирии начал работу Центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов имени Владлена Татарского, в котором курсы проводят инструкторы с реальным боевым опытом в зоне спецоперации.

На обучение берут граждан не старше 35 лет. Такой возрастной порог специалисты объясняют тем, что управление беспилотниками – это высокотехнологичная отрасль, и потому, если человек раньше не работал с подобной техникой, то после 35 при отсутствии опыта настроить моторику его рук необходимым образом уже представляется затруднительным.

Во время обучения проводится общефизическая подготовка, комбинированную отработку навыков управления дроном, также новобранцев учат обслуживанию техники.

Как также рассказали инструкторы, главное условие обучения будущих операторов БПЛА – это подписание контракта с Министерством обороны России.

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