В Башкирии во второй половине недели ожидается жара до +32°

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Башкирии во второй половине недели ожидается сильная жара. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.

Текущая неделя, как отмечают исследователи, ожидается теплее предыдущей. Из-за того, что на территорию республики с юга начнет поступать теплая воздушная масса, температура воздуха повысится ночью до +12,+17°, в горах ожидается до +7°, днем в начале недели по региону прогнозируется от +23,+28, во второй половине – до +27,+32°. Среднесуточные температуры воздуха превысят норму на 2-3 градуса.

Повсеместных осадков не предвидится. В некоторых районах Башкирии пройдут кратковременные дожди.

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