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НовостиОбщество24 июля 2023 9:29

Для реабилитации участников СВО в санаториях Башкирии зарезервировано 10% мест

Власти фиксируют большое число заявок на предоставление санаторно-курортного лечения от родственников участников СВО
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Башкирии для участников СВО и их родных станет доступнее отдых а санатории. Об этом стало известно во время оперативного совещания регионального правительства в ЦУРе.

Как сообщила вице-премьер-министр финансов Лира Игтисамова, 10% от общего номерного фонда в санаториях зарезервированы за бойцами спецоперации на Украине. Отмечается, что военнослужащий может отдохнуть по путевке сам либо отдать ее члену семьи.

Также республиканские власти готовят проект, по которому курортно-санаторное лечение смогут получать супружеские пары.

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