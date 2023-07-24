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НовостиПроисшествия24 июля 2023 5:59

Водители грузовика и «ВАЗ» пострадали в лобовом столкновении на трассе в Башкирии

Одного увезли в больницу № 21, другого — в больницу № 13
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: госкомитет РБ по ЧС

Фото: госкомитет РБ по ЧС

На трассе М-5 в Уфимском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с участием «КамАЗа» и «ВАЗ-2112». Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

По информации ведомства, авария зарегистрирована на 1483 км дороги. По предварительной версии, автомобили столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что водители машин получили серьезные увечья, с которыми были госпитализированы в столичные медучреждения.

— Одного водителя увезли в больницу № 21, другого — в больницу № 13, — сообщили в госкомитете.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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