Жительница Башкирии во время ссоры с мужем выкинула из окна многоэтажки собаку

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На днях в городе Октябрьский зоозащитница, прогуливаясь по улице Садовое кольцо, увидела под окнами многоэтажки мертвую собачку породы йоркширский терьер. Женщина сняла последствия инцидента на видео и опубликовала его в телеграм-канале.

По словам зоозащитницы, вопиющий случай произошел в доме №19 по улице Садовое кольцо. Женщина вызвала полицию.

- Мне сегодня тяжело, горько и больно. Хозяйка, поругавшись с мужем, выбросила свою собаку, йоркширского терьера и все его вещи. Собака погибла. Целый день сегодня мне плохо, - написала активистка. - За что он заслужил такую участь, я не знаю.

По ее словам, хозяйка выбросила из окна и все вещи собачки, в том числе миску. Спустя некоторое время зоозащитница сама забрала собаку и похоронила ее, так как хозяева не стали этого делать.

Ситуацию специально для «КП-Уфа» прокомментировали в МВД по Башкирии. По данным ведомства, сообщение о том, что горожанка выбросила из окна собаку действительно поступило в полицию 19 июля.

- В настоящее время полицейские по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, - пояснили в пресс-службе ведомства.

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