В Башкирии спасатели помогли заблудившейся в лесу девушке

Фото: госкомитет РБ по ЧС

В минувшую субботу, 22 июля, в Нуримановском районе в лесу заблудилась 27-летняя жительница Стерлитамака.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, вечером в диспетчерскую экстренной службы поступил звонок о том, что в лесу неподалеку от родника Красный ключ потерялась жительница Стерлитамака. Туристка приехала на родник вместе с друзьями и в какой-то момент решила прогуляться до деревни Тюба.

К счастью, девушка вовремя заметила, что у нее садится телефон и поняла, что заблудилась. Она позвонила в службу спасения и передала свои координаты. Благодаря этому прибывшие на место спасатели госкомитета Башкирии по ЧС отыскали ее и вывели обратно на место сбора группы. С туристкой провели профилактическую беседу и отпустили.

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