Повезли машины и картины из музея Нестерова: из Уфы на Донбасс отправился очередной гумконвой

Фото: МЧС по РБ

Из Уфы на Донбасс 19 июля 2023 года отправился очередной гуманитарный конвой. Колонну большегрузов проводили из Единого логистического центра башкирской столицы.

Семь фур с гуманитарным грузом из Уфы в ДНР и ЛНР отправился в сопровождении волонтеров и спасателей госкомитета Башкирии по ЧС. Возглавил гумконвой замначальника пожарной части Узытамак Чишминского района Альфред Бойков. В проводах принял участие вице-премьер башкирского правительства Ирек Сагитов.

Как сообщает Горобзор.ру со ссылкой на Сагитова, в сборе груза принимали участие жители девяти районов Башкирии. Фуры из Уфы повезли на Донбасс посылки и письма для бойцов, участвующих в специальной военной операции, шесть машин, генераторы, бинокли и наушники, бензопилы и различное электрооборудование, продукты и стройматериалы. Для бойцов отправили маскировочные сети и медикаменты.

- Наш музей Нестерова направил для жителей Донецка около 44 предметов. В школы везем детские вещи, игрушки, школьные принадлежности, пособия, учебники, – цитирует Горобзор.ру вице-премьера правительства Башкирии Ирека Сагитова.

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