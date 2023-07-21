В больнице Уфы у посетителя потребовали ПЦР-тест

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице №22 у посетителя потребовали ПЦР-тест. Об этом возмущенный уфимец написал в социальных сетях. По его словам, он пришел навестить родственника, однако попасть к нему не смог из-за «бессмысленных» ограничений.

— Долго ещё будут продолжаться эти лицемерные бессмысленные ограничения? Пациенты спокойно выходят к посетителям, а наоборот нельзя, — написал разгневанный мужчина.

На обращение уфимца отреагировал региональный Минздрав, который напомнил, что в 22-ой больнице продолжают действовать ограничения для посетителей, которые проходят в отделения медучреждения.

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