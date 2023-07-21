В Башкирии мужчина заплатит штраф в 300 тыс. за публичные призывы к терроризму

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии на скамье подсудимых оказался 43-летний житель Мелеуза, которого обвиняли в публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ республики.

Известно, что в 2021 и 2022 годах мужчина на своей странице в социальных сетях систематически призывал расправиться с некоторыми российскими государственными лицами. Мужчина был убежден, что только насильственный способ сможет прекратить их политическую деятельность.

Решением Центрального окружного военного суда, мужчине назначен штраф в 300 тыс. рублей.

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