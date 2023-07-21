В Уфе 21-летнего рабочего убило выбитой под давлением дверью печи

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе на предприятии в результате несчастного случая погиб 21-летний рабочий. О происшествии рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.

Трагедия случилась в минувший вторник – 19 июля. На участке углежжения давлением выбило дверь работающей печи. Рядом находился молодой укладчик-упаковщик, он погиб на месте.

По факту инцидента было начато расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

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