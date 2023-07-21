Роспотребнадзор и прокуратура выявили антисанитарию в больнице Уфы

Фото: Роспотребнадзор Башкирии

В больнице Орджоникидзевского района Уфы выявили антисанитарию. Об этом рассказала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Ранее про ситуацию в медучреждении рассказали пользователи социальных сетей. Сотрудники Роспотребнадзора вместе с прокуратурой провели проверку в организации, в ходе которой специалисты выявили нарушения санитарного законодательства.

В отношении виновных лиц, как сообщает Роспотреб, будут применены меры административного воздействия.

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