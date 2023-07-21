В Башкирии для задержания пьяного водителя сотрудники ГИБДД применили оружие

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии для задержания пьяного водителя сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Полицейским поступило обращение от местного жителя о нетрезвом водителе в деревне Узя. Заявитель предоставил дежурному госномер и марку автомобиля, а также сообщил, что машина направилась в сторону Мелеуза. Всю информацию передали Госавтоинспекции.

Спустя время указанное авто экипаж ДПС заметил на дороге Мелеуз-Нугуш. Инспекторы попытались остановить машину, но нарушитель лишь увеличил скорость, и началась погоня. Злоумышленник выезжал на «встречку» и игнорировал требования полицейских остановиться, и тогда сотрудники дорожной полиции в соответствии с регламентом приняли решение применить табельное оружие.

Автоинспектор сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего водитель снизил скорость и съехал на обочину. В результате применения оружия никто не пострадал. Нарушитель бросил машину и попытался убежать в лес, но был задержан.

Злоумышленником оказался 33-летний местный житель. Медосвидетельствование показало 0,262 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе. При проверке базы данных было установлено, что в минувшем феврале мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду. Тогда его лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в отношении водителя было возбуждено уголовное дело.

Нарушителя также привлекли по административным статьям «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами», «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

– За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции районным судом ему назначено наказание в виде пяти суток административного ареста, – сообщает МВД.

Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.