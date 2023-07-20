Гулявшего по нацпарку «Башкирия» в поисках пищи барсука засняли камеры

В нацпарке «Башкирия» засняли барсука в поисках пищи

В национальном парке «Башкирия» заметили барсука, который гулял по территории в поисках пропитания. Видео с диким животным опубликовали в официальной группе парка.

На кадрах видно, как барсук маленькими лапами копает землю, пытаясь найти пищу, и тщательно обнюхивает все на своем пути.

Как рассказали работники нацпарка, барсук в поисках еды может преодолевать большие расстояние. Животное любит лакомиться лягушками и насекомыми.

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