В Уфе повар ресторана напал на коллегу и грозился убийством

Фото: Соцсети

В уфимском микрорайоне Сипайлово повар ресторана Tutto Bene напал на коллегу и грозился убийством. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МВД Башкирии.

В отделение полиции поступило сообщение о том, что сотрудник заведения повредил имущество и угрожал убийством коллеге. Согласно предварительным данным, мужчина почувствовал себя плохо на рабочем месте, а потом начал вести себя неадекватно. Прибывшие на место ЧП правоохранители доставили 38-летнего уфимца в медучреждение.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

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