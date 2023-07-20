В Башкирии открыли Центр подготовки операторов БПЛА

Фото: glavarb.ru

В Башкирии начала работу Центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов имени Владлена Татарского. Его открыли на базе военно-патриотического парка «Патриот», который вчера, 19 июля, посетил глава республики Радий Хабиров.

На обучение берут граждан не старше 35 лет. Такой возрастной порог специалисты объясняют тем, что управление беспилотниками – это высокотехнологичная отрасль, и потому, если человек раньше не работал с подобной техникой, то после 35 при отсутствии опыта настроить моторику его рук необходимым образом уже представляется затруднительным.

– Во время обучения ведем общефизическую подготовку, комбинированную отработку навыков управления дроном. Учим ребят и обслуживанию техники, – поведали сотрудники Центра подготовки.

Как также рассказали инструкторы, главное условие обучения будущих операторов БПЛА – это подписание контракта с Министерством обороны России.

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