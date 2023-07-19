Житель Башкирии зарезал мужчину и пытался скрыть его тело в свежей могиле

Фото: пресс-служба СУ СКР по Башкирии

В Башкирии 45-летний житель Дюртюлинского района обвиняется в убийстве знакомого. Мужчина насмерть зарезал жителя Семилетки и пытался избавиться от его тела. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.

Кровавая драма развернулась в марте 2023 года. В полицию поступило сообщение о том, что на проселочной дороге найдено тело 51-летнего мужчины. По словам очевидцев, ноги убитого были связаны, а все тело обернуто полиэтиленом. На теле мужчины имелись колото-резаные ранения и следы волочения, говорится в материалах дела.

Выяснилось, что тело сельчанина привязали к машине и так волокли по дороге. Сотрудники правоохранительных органов вычислили марку авто и узнали, что мужчину убил 45-летний житель Суккулово.

Он сознался в убийстве и рассказал, что с 13 по 16 марта он вместе с друзьями отдыхал в компании убитого. Во время застолья в бане между ним и жителем Семилетки произошел конфликт, в ходе которой он ударил оппонента ножом в шею, после чего обернул тело в пленку, дождался наступления темноты и, привязав его за ноги к автомобилю, поволок в сторону ближайшего кладбища, надеясь спрятать тело в свежей могиле. Недалеко от кладбища трос порвался, и мужчина, оставив тело на дороге, скрылся.

- В настоящее дело направлено прокурору района для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу, - заключили в СУ СКР по Башкирии.

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