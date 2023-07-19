Роспотребнадзор Башкирии рассказал об опасности песочниц для детей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, какую опасность таят песочницы. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии, любимое место для игр детей может стать рассадником паразитов и инфекций.

Так, большую опасность представляют животные, которые заходят в песочницу. Вместе с шерстью и фекалиями они переносят паразитов, заражение которыми может даже проходить бессимптомно. Также ребенок может заболеть кишечной инфекцией, поэтому родителям стоит следить, чтобы малыш не брал в рот игрушки и грязные руки.

Тесный контакт с другими детьми, которые играют в песочнице, может стать причиной заражения корью, коклюшем и ветрянкой.

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