В Башкирии в 2022 году мальчиков родилось больше, чем девочек

Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 32 тысяч детей родились в 2022 году. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения. По информации ведомства, в минувшем году мальчик на свет появилось больше, чем девочек.

- В Башкирии в прошлом году родилось 36 213 детей: 17 607 девочек 18 606 мальчиков, - сообщили в минздраве РБ.

По этому показателю республика занимает в ПФО второе место.

В ведомстве подчеркнули, что младенческая смертность упала на 25%. Этому способствовало развитие здравоохранения, появление новых ФАПов, а также закупка нового оборудования на сумму более одного миллиарда рублей.

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