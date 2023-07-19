В Башкирии простились с погибшим в СВО 32-летним ефрейтором Саматом Мустаевым

Фото: пресс-служба главы Башкирии

В Чишминском районе Башкирии в последний путь проводили погибшего во время спецоперации на Украине ефрейтора Самата Мустаева. На церемонии прощания присутствовал глава республики Радий Хабиров.

Известно, что 32-летний житель Башкирии был призван в рамках частичной мобилизации. Во время службы Самат Мустаев отличился и был награжден орденом генерала Шаймуратова посмертно за мужество и героизм.

У мужчины остались двое детей и жена. Руководитель региона обещал семье погибшего поддержку и помощь.

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