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НовостиОбщество19 июля 2023 10:42

В Башкирии начались поиски пропавшей 42-летней женщины из Уфы

О ней ничего неизвестно уже два месяца
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: «Лиза Алерт»

Фото: «Лиза Алерт»

В Уфе пропала 42-летняя Ольга Федорова. Об исчезновении женщины сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По информации добровольцев, женщина ушла из дома 23 мая, с тех пор уже прошло два месяца, однако никаких вестей об уфимке нет.

В ориентировке на Ольгу Федорову указывается, что в день исчезновения она была в черной куртке, синих джинсах, на ногах — бежевые кроссовки.

Если вы видели худощавую женщину, ростом 170 см, с черными волосами и карими глазами, то волонтеры просят сообщить информацию о местонахождении пропавшей по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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