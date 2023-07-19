Башкирский певец Элвин Грей уехал из России в Тайланд

Фото: аккаунт в социальных сетях Радика Юльякшина

Башкирский певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, уехал из России на время отпуска. Об этом артист рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

В минувший понедельник, 17 июля, музыкант опубликовал видео из аэропорта, в котором предложил угадать, в какие края он отправится, чтобы отдохнуть. Сегодня певец опубликовал новое видео, из которого стало ясно, что Юльякшин вместе с супругой улетел в Тайланд.

– Мы только проснулись. С дороги уставшие [были]. Пришли и сразу завалились [спать]. Просыпаемся в обед, а тут такая красота, жара. В общем, друзья, я на месте, – поделился Элвин Грей.

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