В Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и Hyundai Solaris

Фото: ГИБДД Бакширии

Сегодня, 19 июля, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 1323 километре трассы М-7 «Волга». Здесь столкнулись лоб в лоб автобус Peugeot Boxer и Hyundai Solaris. В результате случившегося пострадал 60-летний водитель «Хендай». По информации ГИБДД, шофер «Пежо» ехал один без пассажиров.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники дорожной полиции.

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