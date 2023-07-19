Жители Уфы пожаловались на дыры в асфальте и пар из-под земли

Фото: Соцсети

Жители Орджоникидзевского района Уфы пожаловались на образовавшиеся дыры в асфальте и пар из-под земли. Одна из местных жительниц оставила обращение на этот счет на личной странице в социальных сетях главы Башкирии Радия Хабирова.

По словам женщины, недавно на улице Блюхера, 12/2 предприятие БашРТС провело работы, после которых две недели шел пар из-под земли. Кроме того, в асфальте образовались дыры. Одну из них, которую, как утверждает гражданка, УЖХ Орджоникидзевского района отказалось заделывать.

– И жители были вынуждены заделывать дыру в асфальте перед подъездом самостоятельно. В эту маленькую дырку ушло 10 мешков бетона. Стоит большой вопрос. Все ли нормально с фундаментом дома №12/2 по улице Блюхера? Требуем тщательной проверки по этому вопросу, – заявила женщина.

На обращение уфимки ответили представители как БашРТС, так и администрации Орджоникидзевского района. Сотрудники предприятия заверили, что ситуация находится на контроле совместно с местными властями.

– Вопрос по парению на проезжей части по улице Блюхера в работе у коллег из БашРТС. Что касается состояния фундамента дома № 12/2 по улице Блюхера, информацию запросили в УЖХ Орджоникидзевского района, – написал первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Уфы Закир Гилязов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.