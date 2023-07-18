В столкновении «Лады Калины» с «ГАЗелью» на трассе в Башкирии погиб мужчина

Фото:пресс-служба ГИБДД по РБ

В Стерлитамакском районе Башкирии произошла смертельная авария. Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, на 131 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Лада Калина» и цельнометаллический фургон «ГАЗель».

Известно, что в результате ДТП погиб водитель отечественной легковушки. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть мужчины.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Инспекторам предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

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