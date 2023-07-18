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НовостиОбщество18 июля 2023 14:44

Новый метод лечения рака гортани начали применять в Башкирии

Пациенты быстрее возвращаются к своей повседневной жизни
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

В Башкирии начали применять на практике новый способ лечения рака гортани. О нем рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. По его словам, речь идет микроэндоларингеальной лазерной резекции.

— Это высокоэффективный и малоинвазивный метод удаления опухоли, который способствует более быстрому восстановлению. Данный вид хирургического вмешательства — совмещенная работа операционного микроскопа и углекислотного лазера, — объяснил глава ведомства.

При лечении таким способом пациенту не нужна трахеостомия и установка носопищеводного зонда для питания в послеоперационном периоде, что позволяет онкобольным быстрее восстанавливаться и возвращаться к повседневной жизни. По словам Рахматуллина, если раньше срок госпитализации составлял не менее 10 дней, то благодаря лазерной резекции он сократился вдвое - до четырех дней.