В Башкирии 53-летний мужчина осужден за призывы убивать участников СВО

Фото: пресс-служба ФСБ Башкирии

53-летний житель Белебея осужден за призывы к насильственным действиям в отношении граждан, участвующих либо поддерживающих проведение ВС РФ специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Башкирии.

Известно, что у мужчины во время обысков были найдены агитационные листовки, гранта Ф-1, а также пистолет с глушителем.

На жителя Белебея было возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2,5 лет колонии строго режима.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

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