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НовостиПроисшествия18 июля 2023 11:32

В Уфе с тяжелой травмой госпитализирован сотрудник УМПО

Несчастный случай произошел на производстве
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На УМПО произошел тяжелый несчастный случай. По сообщению пресс-службы республиканской Гострудинспекции, сотрудник предприятия травмировался во время рабочей смены.

- 10 июля 31-летний водитель опрокинул автотележку, которой управлял, получив при этом тяжелую травму, - уточнили в надзорном органе.

Гострудинспекция начала разбирательство по факту случившегося. Инспекторы намерены установить причины и обстоятельства несчастного случая.

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