На проект ремонта «Дома Тушновых» в Уфе направят 3,7 млн рублей

Фото: vk.com/bashkultnasledie

На проект капитального ремонта «Дома Тушновых» в Уфе направят 3,7 миллиона рублей. Соответствующая информация была опубликована на портале государственных закупок.

28 июля Хозяйственное управление Башкирии выберет в результате аукциона разработчика проекта по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Тушновых», который расположен на проспекте Салавата Юлаева.

Начальная цена контракта составляет 3 705 382 рублей. Подрядчику предстоит разработать проект за 120 дней. Разработчик будет должен представить три варианта нового архитектурного облика здания. С заказчиком придется согласовать цвет наружной отделки, фасада и кровли, а также метод гидроизоляции фундаментов и наружных стен.

Кроме того, в проекте должна быть предусмотрена замена окон, дверей, входных групп и крылец.

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