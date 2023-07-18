Житель Башкирии, чтобы уехать из России, решил дать взятку арбузами

Фото: Рустем АХУНОВ

Житель башкирского города Стерлитамак престанет перед судом по обвинению в даче взятки. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.

Согласно версии следствия, у мужчины накопилось штрафов на 80 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения. Из-за неуплаты указанной суммы должника ограничили выезд из России на полгода. Желая покинуть страну, в минувшем он решил передать сотруднику службы судебных приставов 10 тысяч рублей и несколько арбузов.

Незаконные действия обвиняемого после передачи денег пресекли полицейские. Стерлитамаковец частично признал свою вину. Уголовное дело в отношении него было направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

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