Начальник районного угрозыска Башкирии обвиняется в хищении имущества на 1,4 млн рублей

Фото: пресс-служба СУ СКР по Башкирии

Бывший начальник уголовного розыска Мелеузовского района Башкирии предстанет перед судом за хищение чужого имущества на сумму 1,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ. В ведомстве уточнили, что фигурантами уголовного дела являются еще трое мужчин, которые были в сговоре с обвиняемым.

По версии следствия, летом 2020 года начальник угрозыска, временно находившийся в должности заместителя начальника отдела полиции, получил наводку о том, что организация «Центр переработки катализаторов» ведет предпринимательскую деятельность с нарушениями и изъял у компании автомобильные катализаторы и оборудование, которые поместил в гараж на территории отделения полиции. За два месяца незаконного удержания имущества компании предприятие понесло убытки. К тому же, фигуранты уголовного дела похитили хранившееся имущество на сумму 1,4 млн рублей.

- Обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях, в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на их имущество наложен арест на общую сумму 2 млн рублей, - заключили в СК.

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